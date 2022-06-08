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    Yalnız Kurt'un ekran macerası son buluyor! Final tarihi belli oldu

    ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki Yalnız Kurt dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte veda tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 15:50
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    Yalnız Kurt'un ekran macerası son buluyor! Final tarihi belli oldu

    Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin sevilen Yalnız Kurt dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisi, etkileyici hikayesiyle seyircinin ilgisini diri tutmayı başarıyor.

    Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin, Yaprak Medine, Kürşat Alnıaçık gibi isimlerin yer aldığı Sinegraf Fim imzalı dizinin final mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak ediliyordu.

    Kanal, Yalnız Kurt dizisinin 2. sezonda da devam etmesine karar verdi ve sezon finali tarihini açıkladı. Peki Yalnız Kurt dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte Yalnız Kurt dizisinin veda tarihi...

    Yalnız Kurt dizisi 20. bölümüyle sezon arası veriyor

    Cuma günleri izleyicilerle buluşan Yalnız Kurt dizisinin 10 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelecek 20. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Fragmanla birlikte Yalnız Kurt dizisinin sezon finali tarihi de netleşti. Buna göre, kendi izleyici kitlesini oluşturmayı başaran dizi, 20. bölümle birlikte sezon finali yapacak.

    Yalnız Kurt un ekran macerası son buluyor! Final tarihi belli oldu #1


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