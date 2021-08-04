- Haberler
- Medya Haberleri
- Yangın bölgesinde olan Şahan Gökbakar daha fazla dayanamadı: O gün geldiğinde..
Yangın bölgesinde olan Şahan Gökbakar daha fazla dayanamadı: O gün geldiğinde..
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 13:44
Türkiye'yi etkisi altına alan yangınları söndürmek için devlet ve halk seferberlik başlattı.
Yangın söndürme mücadelesi aralıksız sürerken, ünlü isimlerden Şahan Gökbakar yangın bölgesine gitti.
Gökbakar, yangın bölgelerinden yayın yaparak yardım çağrısında bulunuyor.
Canlı yayınlarla yangın bölgelerindeki durumu aktaran Gökbakar'a bazı olumsuz eleştiriler geldi.
Gökbakar evi için yapılan eleştirilere isyan ederek, yapılan yorumlara çektiği video ile yanıt verdi.
"O GÜN GELDİĞİNDE KİMSEDEN YARDIM İSTEMEM.."
Marmaris'te villası bulunan Gökbakar'ı mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.
Gökbakar, gelen eleştirilere Instagram’ından yanıt verdi:
"Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım.
Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım.
Evimin yandığını görmek isteyenler için, o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.”
Yangın bölgesinde olan Şahan Gökbakar daha fazla dayanamadı: O gün geldiğinde.. VİDEO