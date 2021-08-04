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Yangın bölgesinde olan Şahan Gökbakar daha fazla dayanamadı: O gün geldiğinde..

Yangın bölgesinde olan Şahan Gökbakar daha fazla dayanamadı: O gün geldiğinde..

Yangın bölgesine giden ve yaptığı canlı yayınlarla yardım isteyen Şahan Gökbakar, evi ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Gökbakar, yapılan eleştiriler karşısında isyan etti.