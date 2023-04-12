Yanık Koza'nın Hanzade'si son haliyle akılları baştan aldı! "Bitmek bilmeyen güzellik" Bir döneme damga vuran dizilerden Yanık Koza, konusu ve oyuncu kadrosu ile hafızalardaki yerini koruyor. Dizide Hanzade karakterini canlandıran Başak Köklükaya ise yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri şaşırtıyor.

Limon Film imzalı dizi Yanık Koza, 2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlandı.

3 sezon 68 bölümden oluşan dizi, oyuncu kadrosu ve konusu ile başarılı yapımlardan oldu.

Kadrosunda Yavuz Bingöl, Başak Köklükaya, Çolpan İlhan, Ayça İnci, Mustafa Alabora, Sedef Avcı gibi isimlerin yer aldığı Yanık Koza dizisi, Bursa'da yaşayan köklü bir ailenin sırlarla dolu hikayesi etrafında gelişen olayları konu aldı.

Diziye dair detaylar hala hafızalardaki yerini korurken, oyuncuların son halleri de merak ediliyor.

Özellikle performansı ve güzelliğiyle o dönem adından söz ettiren Yanık Koza'nın Hanzade'si Başak Köklükaya, şimdilerde bakın ne yapıyor...

Güzelliğine güzellik kattı

48 yaşındaki Başak Köklükaya, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesi şaşırttı.

Şimdilerde bir projede rol almayan Köklükaya, son olarak Atiye dizisinde oynadı.

Mehmet Murat İnal ile mutlu bir evlilik süren ve anneliğin tadını çıkartan güzel oyuncu, adeta yaşlanmayı unuttu.

Sosyal medyadaki karelerini gören takipçileri, duru güzelliği ve doğallığı karşısında mest oldu.

İşte Yanık Koza'nın Hanzade'si...