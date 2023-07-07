"Yanıyorsun Fuat abiii" repliğiyle tanınıyordu! Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı ünlü oyuncunun babası çıktı! Sarhoş karakteriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Macit Flordun, Sakar Şakir filminde Marmara Kazım rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Usta oyuncunun oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Sakar Şakir, bu akşam izleyiciyi kahkahaya boğacak.

1977 yapımı filmde "Yanıyorsun Fuat abiii" sözleriyle tanınan Marmara Kazım, sarhoş karakteriyle Yeşilçam'a damga vurmuştu.

Sakar Şakir'in yanı sıra, Avanak Apti, İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban ve daha birçok filmde rol aldı.

1939 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Macit Flordun, henüz 57 yaşındayken hayatını kaybetti.

Macit Flordun'un oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer birçok dizide izlediğimiz oyuncu babasının izinden gitmiş. İşte Macit Flordun'un oyuncu oğlu...

Oğlu da oyuncu çıktı!

Yeşilçam’ıın unutulmaz ismi Macit Flordun’un oğlu Tardu Flordun babası gibi hayatını sanata adamış.

1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Tardu Flordun, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu.

Ünlü oyuncu Binbir Gece, Parmaklıklar Ardında, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Evdeki Yabancı, Davetsiz Misafir ve Gizli Saklı gibi birçok dizide rol aldı.