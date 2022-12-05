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    'Yanlış siteye atmışsın' Fenomen Mika Raun'un yataktaki halleri 'pes' dedirtti

    Hakkında hapis istemi bulunan sosyal medya fenomeni Mika Raun, sütyenli kombiniyle yatakta şekilden şekile girdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 16:08
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    'Yanlış siteye atmışsın' Fenomen Mika Raun'un yataktaki halleri 'pes' dedirtti

    Sosyal medya sayesinde adını duyuran Mika Can Raun, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Estetik operasyonlar sonrası inanılmaz bir değişim yaşayan Mika Raun, resmen kadın oldu.

    Cinsiyet değiştirme operasyonu, meme ve burun estetiği olan ünlü fenomen, Instagram'da yine damga vurdu.

    Mika Raun yatakta

    İddialı pozlara imza atan fenomen, son karesiyle görenleri bir kez daha şoke etti.

    Sütyen ve mini şortla yatakta peş peşe poz veren Mika Raun, o kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

    Binlerce yorum alan Mika Can'a "Bu kadarı fazla", "Gözlerimiz kanıyor", "Abarttın", "Onlysfan'a atmalıydın" yorumları da geldi.

    İşte o kareler...

    Yanlış siteye atmışsın Fenomen Mika Raun un yataktaki halleri pes dedirtti #1

    Yanlış siteye atmışsın Fenomen Mika Raun un yataktaki halleri pes dedirtti #2

    Yanlış siteye atmışsın Fenomen Mika Raun un yataktaki halleri pes dedirtti #3

    Yanlış siteye atmışsın Fenomen Mika Raun un yataktaki halleri pes dedirtti #4


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