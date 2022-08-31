Trabzonspor’un YouTube kanalında yanlışlıkla açılan canlı yayında yönetimi eleştiren tüm personellerin, kulüple ilişkisinin kesildiği açıklandı.

Trabzonspor personelleri, canlı yayın kazasına kurban gitti.

Akşam idmanı için deneme yayını yapıldığı sırada personellerin kullandığı cümleler tartışma konusu oldu.

Trabzonspor'un YouTube kanalında 15.00 sularında yaşanan olayda, Eren Elmalı'nın basın toplantısı için deneme yapan kulüp çalışanları, yayına girildiğini fark etmedi.

"Bu para nereye gidiyor"

Takipçilerin katılmaya başladığı yayında, yönetimin transfer kararlarını eleştiren personeller, "Bu para nereye gidiyor" imasında bulundu.

Tüm yaşananların ardından Trabzonspor kulübü, konuya dahil olan tüm çalışanların işten çıkarıldığını aktardı.

"Kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir"

Yapılan açıklamada ise “Bugün tesislerimizde yapılan canlı test yayınının sehven YouTube kanalımızda yayınlanması üzerine kulübümüzün kültüründe asla yeri bulunmayan bu davranışla ilgilisi bulunan tüm personelin kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Yanlışlıkla başlatılan canlı yayında Trabzonsporu eleştiren personel kovuldu VİDEO