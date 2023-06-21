Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither... Yapay zeka, yeteneklerini konuşturmaya devam ediyor. Milyonların gönlünü dağlayan dizi sonları mutlu bitseydi nasıl olurdu sorusu yanıt buldu.

Yapay zeka, hayal dünyalarını genişletmeyi sürdürüyor.

Birçok farklı konuda şaşırtan içerikler ortaya koyabilen yapay zeka, bu sefer dizilere el attı.

Türk tarihine mutsuz sonlarıyla damga vurmuş olan diziler, yeniden yazıldı.

Sosyal medyada yaptığı yapay zeka çizimlerine bir yenisini ekleyen Teginart bu sefer Türk dizilerine yer verdi.

Kavuşamayan çiftlere "Mutlu sonlar gerçek olsaydı... " diyerek mutlu sonlar çizdi.

'Kurtlar Vadisi, Leyla ile Mecnun, Aşk-ı Memnu ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi dizi ve filmlerin mutlu sonları tahmin edildi.

Aşk-ı Memnu

Leyla ile Mecnun

Kurtlar Vadisi

İncir Reçeli

Ezel

Issız Adam

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Poyraz Karayel

Behzat Ç.