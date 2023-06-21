Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

Yapay zeka, hayal dünyalarını genişletmeyi sürdürüyor.

Birçok farklı konuda şaşırtan içerikler ortaya koyabilen yapay zeka, bu sefer dizilere el attı.

Türk tarihine mutsuz sonlarıyla damga vurmuş olan diziler, yeniden yazıldı.

Sosyal medyada yaptığı yapay zeka çizimlerine bir yenisini ekleyen Teginart bu sefer Türk dizilerine yer verdi.

Kavuşamayan çiftlere "Mutlu sonlar gerçek olsaydı... " diyerek mutlu sonlar çizdi.

'Kurtlar Vadisi, Leyla ile Mecnun, Aşk-ı Memnu ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi dizi ve filmlerin mutlu sonları tahmin edildi.

Aşk-ı Memnu

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

Leyla ile Mecnun

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

Kurtlar Vadisi

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

İncir Reçeli

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

Ezel

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

Issız Adam

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

Poyraz Karayel

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...

Behzat Ç.

Yapay zeka çizdi: Türk dizilerine mutlu son! İşte Ömer-Eyşan, Polat-Elif, Behlül-Bither...