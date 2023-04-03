Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bir içim su oldu! 12 yıl sonra ortaya çıktı, gören vuruldu: "Bu güzellik halis mi? Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli, büyüdü. Oldukça güzel bir genç kız olan Şebnem Ceceli, son haliyle hayranlarını büyülemeyi başardı.

Ay Yapım imzalı, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in kitabından uyarlandı.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kıran dizi, finalinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hala daha izleniyor.

Hem yayınlandığı dönem hem de günümüzde takipçileri olan dizi, birçok sevilen ismin de parlamasına vesile oldu.

Neslihan Atagül, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır gibi isimler, kariyerlerinin zirve noktalarına ulaştı.

Dizide herkesin sevdiği ve masum gördüğü bir çocuk oyuncu daha vardı. Bu oyuncu, Ayşe karakterine hayat veriyordu.

Ayşe'ye hayat veren Şebnem Ceceli, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı ve güzelliğiyle herkesi büyüledi.

İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si

2001 yılında dünyaya gelen Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınan oyuncu, sadece reklamlarda yer aldı.

Bu diziden sonra herhangi bir projede yer almayan oyuncu, şimdilerde eğitimine ağırlık vermiş durumda.

Güzel isim, bunun da karşılığını aldı. Eğitim hayatına ağırlık verdi ve hukuk fakültesini kazandı. Kariyerini bu alanda sürdürerek avukat olmayı planlıyor.