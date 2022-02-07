Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli değişimiyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamıyor

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe rolüyle hafızalara kazınan Şebnem Ceceli, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Ceceli'nin son halini görenler, tanımakta zorlandı.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi, Türk televizyon ekranlarına damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin rol aldığı Yaprak Dökümü dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla hafızalara kazındı.

Geleneklerine ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişi ve çöküşünü konu alan Yaprak Dökümü dizisi, yıllar önce final yapmış olsa da zaman zaman oyuncularıyla gündeme geliyor.

Dizide Tekin Ailesi'nin en küçük kızı Ayşe karakterine hayat veren çocuk oyuncu Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı.

DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şimdilerde 21 yaşında olan Şebnem Ceceli, değişimi ile herkesi şaşkına çevirdi. Ceceli'nin son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizideki performansı ile beğeni toplayan Şebnem Ceceli, beklenenin aksine kariyerine oyuncu olarak devam etmedi.

Henüz 5 yaşındayken rol aldığı Yaprak Dökümü dizisinden sonra gözlerden uzak yaşam sürmeyi tercih eden Ceceli, hukuk eğitimi alıyor.

Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan Şebnem Ceceli'nin değişimini görenler gözlerine inanamıyor.