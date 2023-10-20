Yaprak Dökümü’nün güzeller güzeli Reyhan’ıydı… Gülşah Ertuğrul son haliyle büyülüyor Bir dönem Kanal D ekranlarına damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Reyhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülşah Ertuğrul, son haliyle görenleri şaşırttı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

ensonhaber.com Bir dönem Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü, oyuncularıyla gündemde! Kanal D’nin gündüz yayın akışında aynı ilgiyle izlenmeye devam eden dizinin unutulmaz karakterleri, son halleriyle görenleri şaşkına çeviriyor. Dizide Reyhan karakterine hayat veren, o dönem güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülşah Ertuğrul, bambaşka biri haline geldi. Şimdilerde 43 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle adeta büyülüyor. Değişmeyen tek şey güzelliği… Güzelliğiyle parmak ısırtıyor Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gülşah Ertuğrul, pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. İşte ünlü oyuncunun son hali... 1980 yılında dünyaya gelen Gülşah Ertuğrul, aslen Bursalı. Asıl mesleği avukat olan ünlü oyuncunun ilk ve tek oyunculuk deneyimi Yaprak Dökümü. Şimdilerde ise avukatlık mesleğine devam ediyor.