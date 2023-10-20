Yaprak Dökümü’nün güzeller güzeli Reyhan’ıydı… Gülşah Ertuğrul son haliyle büyülüyor

Bir dönem Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü, oyuncularıyla gündemde!
Kanal D’nin gündüz yayın akışında aynı ilgiyle izlenmeye devam eden dizinin unutulmaz karakterleri, son halleriyle görenleri şaşkına çeviriyor.
Dizide Reyhan karakterine hayat veren, o dönem güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülşah Ertuğrul, bambaşka biri haline geldi.
Şimdilerde 43 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle adeta büyülüyor. Değişmeyen tek şey güzelliği…
Güzelliğiyle parmak ısırtıyor
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gülşah Ertuğrul, pozlarıyla takipçilerini mest ediyor.
İşte ünlü oyuncunun son hali...
1980 yılında dünyaya gelen Gülşah Ertuğrul, aslen Bursalı. Asıl mesleği avukat olan ünlü oyuncunun ilk ve tek oyunculuk deneyimi Yaprak Dökümü.
Şimdilerde ise avukatlık mesleğine devam ediyor.