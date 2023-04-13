Yaptırmadığı yeri kalmadı! Şarkıcı Hatice’nin son hali gündem oldu "Tam bir estetik harikası" 90’lı yılların müzik dünyasına damga vuran ünlü şarkıcı Hatice, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Neredeyse yaptırmadığı yeri kalmayan Hatice’nin estetikli hali “yok artık” dedirtti. İşte şarkıcı Hatice'nin son hali...

90’lı yıllarda çıkardığı şarkılarla döneme damga vuran şarkıcı Hatice, gerçek ismiyle Hatice Çakar, değişimiyle gündeme geldi.

43 yaşındaki popçu, İzmir’in Narlıdere ilçesinde dünyaya geldi. Henüz küçük yaştayken sesi ailesi tarafından fark edildi.

Düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik kariyerine televizyon programında birinci seçilerek devam etti.

Bir süre Çürük Elma programında sunuculuk yapan Hatice Çakar, 90’lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yaptı.

Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt isimli parçalarla hit olan ünlü şarkıcı, sık sık magazin basınında yer alıyor.

Şimdilerde 43 yaşında olan şarkıcı Hatice, yıllar içinde yaptırdığı estetik operasyonları sonucunda büyük değişimiyle gündeme geldi.

Birçok kez estetik için bıçak altına yatan Hatice Çakar'ın son hali sosyal medyanın diline düştü. İşte son hali...

2003 yılında ilk eşini kaybeden Hatice’nin değişimi 2005 yılında başladı. Ünlü şarkıcı yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmeyi başardı.

Birçok kez estetik operasyonu geçiren Hatice, şimdi bambaşka biri oldu. Ünlü şarkıcıyı gören tanıyamıyor.