Yarasa baskını, gizemli kişi, daha neler neler...Eser-Berfu Yenenler çiftinin kabus evi!

Berfu-Eser Yenenler çiftinin pandemi döneminde herkesten uzaklaşmak için taşındıkları evde yaşadıkları, korku filmlerini aratmadı.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile dünyaevine girdi.

Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına aldı ve 2021 yılında da ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.

Eşi Eser Yenenler ile eğlenceli videolar paylaşan Berfu, sosyal medyada da sık sık gündem olmaya başladı.

Yenenler çifti, pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak ve oğulları Kuzey'i doğa ile iç içe büyütmek için Kemerburgaz'da orman içinde, lüks bir eve taşındı.

Ancak, geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kaldılar.

Herkesin rüyasını süsleyen kütük evlerde yaşamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söyleyen Berfu Yenenler ise yaşadıkları ilginç olayları dile getirdi.

O ev kabusları oldu

Berfu Yenenler şöyle konuştu:

"İlk bir sene çok güzel geçti. Ardından ev bizi çok mutsuz etmeye başladı.Masrafı fazlaydı. Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu.Yangın çıktı, evi yarasalar bastı, tilkiler geldi, bacaya eşek arıları yuva yaptı.Evin camları kırıldı, kalorifer düştü, tesisat patladı.Bu arada biz yokken esrarengiz birisi de eve girmiş. Çok korktuk, büyük maceraydı"