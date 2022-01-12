Yargı 16. bölüm fragmanı: Ilgaz hamlesini yaptı, Ceylin artık özgür!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınladı. Yayınlanan fragmanda; Ilgaz'ın Ceylin'i savunmak için savcılıktan vazgeçtiği ve ona özgürlüğünü verdiği görüldü.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, verdiği aranın ardından yeniden seyircisi ile buluştu.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi önemli isimleri buluşturan dizi, heyecan dolu bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor.

Sosyal medyanın en fazla konuşulan dizisi olan Yargı'da, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in uyumu ise ekstra reyting sağlıyor.

İkiliyi yeni bölümde izlemeyi bekleyenler için 16. bölüm fragmanı, Youtube üzerinden görücüye çıkarıldı.

Yayınlanan fragmanda; Ceylin'i kurtarmak ve onu bırakmak istemeyen Ilgaz, yeni bir hamle daha yaptı ve savcılığı bıraktı.

Ilgaz'ın savcılığı bıraktıktan sonra avukatlık için başvuracağı ve Ceylin'i savunacağını söylemesi herkesi şoke etti.

Ceylin'i savunmak ve onu tekrar özgürlüğüne kavuşmak için uğraşan aynı zamanda delil toplayan Ilgaz, amacına ulaştı.

Ceylin'in serbest kalmasını bekleyen ve onunla kavuşan Ilgaz, izleyenleri bir hayli duygulandırdı. İşte Yargı 16. bölüm fragmanı...

Yargı 16. bölüm fragmanı İZLE