Yargı 18. bölüm fragmanı: Soruşturma tamamlandı, katil ortaya çıktı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Ceylin ve Ilgaz yeni başlangıçlara adım atarken, adliyede sesler yükselir. Neva'nın hayatı tehlikede mi?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, pazar akşamlarına damgasını vuruyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 30 Ocak 2022 Pazar akşamı ekrana gelecek olan 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde; soruşturmanın sonunda çıkan sonuç herkesi şaşırtır. Ceylin ve Ilgaz arasındaki ilişki artık iyiden iyiye oturmaya başlamıştır. Bu durumdan rahatsız olan Gül durumu netleştirmek için Metin ile konuşmaya gider.

Diğer taraftan da sular durulmaz. Neva duruşma sırasında kötü bir olayla karşılaşır. Soruşturmanın sonunda çıkan bir delil ise başta Pars olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

Peki Neva'nın hayatı tehlikede mi? Raporlardan çıkan sonuç kimi işaret ediyor? İşte Yargı 18. bölüm fragmanı...

Yargı 18. Bölüm Fragman VİDEO

YARGI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz’ın yönlendirmeleriyle, Engin’in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin’in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister. Ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta’nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur.

Seda, Merdan’ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta’ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar’la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.