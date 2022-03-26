Yargı 26. bölüm 2. fragmanı: Metin Amir ağır yaralandı, Ceylin darmadağın!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Yargı dizisinin 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; babasının ölümüyle yıkılan Ceylin, teselliyi Ilgaz'da bulurken Metin Amir'in yaralandığı görüldü.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytingleri silip sürüyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Aksiyon ve dram türündeki dizinin 27 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek olan 26. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yeni bölümde; babası Zafer'i kaybeden Ceylin yıkılıyor. Bu konuda en büyük destekçisi ise Ilgaz oluyor.

Ancak diğer cephede işler daha karışık hale geliyor. Metin, Ilgaz ve Ceylin'in düşman olmaması için Zafer ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor.

Ancak Metin bunu yapmak için uğraşırken zor bir durumun içinde kalıyor ve yaralanıyor. Peki Metin Amir ölecek mi? İşte Yargı 26. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 26. Bölüm Fragman VİDEO

YARGI 25. BÖLÜMDE NELER OLDU:?

Yargı'nın 20 Mart Pazar günü yayınlanan 25. Bölümde Ceylin, babası Zafer'in kıyafetlerinden öldüğünü anlıyor.

Ilgaz, Engin’in Ceylin’e gönderdiği mesajı çözmüş ve ona söylemiştir. Babasının gemiden iniş tarihinin gelip çatmış olması, Ceylin’i kuşku götürmez bir şekilde bu mesajı inkar etmeye iter. Gerçeğin peşinde olan Ilgaz ise çoktan Zafer’le ilgili araştırmalara başlamıştır.

Şimdiye kadar biriktirdiği sırları çıkış bileti olarak elinde tutan Serdar için artık bazılarını koz olarak kullanma zamanı gelmiştir. Bu bilginin Yekta Tilmen cephesinde karşı tarafı vuracak olan bir silaha dönüşmesi ise an meselesidir. Birlikte bakmak için görevlendirildikleri dosya, bakış açıları çok farklı olan Pars ve Derya’yı aynı yolda buluşturmayı başarabilecek midir?

Defalarca badireli yollar aşan Ilgaz ve Ceylin’i, yine çetin bir sınav beklemektedir. Bu durum ikisinin geleceği adına alınması gereken en keskin virajdır ve öngörülemeyecek zorluktaki günler onları beklemektedir.