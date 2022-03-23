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    • Yargı 26. bölüm fragmanı: Ceylin 'baba' deyip Metin'e sarıldı, babasından kaçan Çınar'ın nefesi kesildi!

    Yargı 26. bölüm fragmanı: Ceylin 'baba' deyip Metin'e sarıldı, babasından kaçan Çınar'ın nefesi kesildi!

    Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Yargı dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Metin, Çınar'ı teslim etme kararı alırken babasından kaçan Çınar'ın nefesinin kesildiği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 23:27
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    Yargı 26. bölüm fragmanı: Ceylin 'baba' deyip Metin'e sarıldı, babasından kaçan Çınar'ın nefesi kesildi!

    Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytingleri silip sürüyor.

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

    Aksiyon ve dram türündeki dizinin 27 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek olan 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölümde; Zafer'in ölümünün ortaya çıkmasından sonra Çınar kontrolünü kaybediyor.

    Zafer'in ölüm haberinin duyulmasından sonra Erguvan ailesi yıkılmıştır. Başta Gül ve Ceylin olmak üzere tüm aile şok içindedir.

    Ilgaz elinden geldiğince Ceylin'in yanında olurken Metin ve Çınar için vicdan muhasebesi başlamıştır. Çınar yavaş yavaş kontrolünü kaybetmektedir.

    Ceylin, ''Evet babam gitti ama benim bir babam daha var.'' diyip Metin’e sarıldığı sırada Metin'in içi titrer.

    Olanları daha fazla saklamak istemeyen Metin, Çınar'ı teslim etmek ister. Çınar, babasından kaçarken nefesi kesilir. Peki Çınar ölecek mi? İşte Yargı 26. bölüm fragmanı...

    Yargı 26. Bölüm Fragman VİDEO

    Yargı 26. Bölüm Fragman


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