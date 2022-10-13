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Yargı 39. bölüm 2. fragmanı: Katili öğrenmeye hazır mısın Türkiye?

Yargı 39. bölüm 2. fragmanı: Katili öğrenmeye hazır mısın Türkiye?

Yargı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Ceylin'in kaçırıldığı, bir yere kapatıldığı ve orada yalnız olmadığı görüldü. Savcı Ilgaz ise Ceylin'i bulmak için her yeri dolaşmaya başladı.