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- Yargı 39. bölüm 2. fragmanı: Katili öğrenmeye hazır mısın Türkiye?
Yargı 39. bölüm 2. fragmanı: Katili öğrenmeye hazır mısın Türkiye?
- 13.10.2022 - 15:44
Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı'dan yeni fragman geldi.
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan dizinin yayınlanan son fragmanı, yine seyirciyi ekran başına kilitledi.
Sosyal medyada büyük yankı yapan fragmanda; Ceylin'in kaçırıldığı ve bir yere kapatıldığı görüldü.
Ceylin'in gözyaşlarına boğulduğu ve kapatıldığı yerde yalnız olmadığı görülürken, Ilgaz ise perişan oldu.
Ceylin'i arayan ancak ona ulaşamayan Ilgaz, "Katili buldu mu?" sorusu gündeme geldi.
Fragmanda, "Katili öğrenmeye hazır mısınız?" detayınınn yer alması, seyircinin heyecanladığı anlar arasına girdi.
Peki, Katili öğrenmeye hazır mısınız? İşte Yargı 39. bölüm 2. fragmanı...
Yargı 39. bölüm 2. fragmanı İZLE