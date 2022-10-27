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Yargı 41. bölüm fragmanı: Eren Komiser öldü!

Yargı 41. bölüm fragmanı: Eren Komiser öldü!

Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; silahların ateşlendiği ve Eren Komiser'in vurulduğu görüldü. Eren'in yüz ifadesi, "Öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi.