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    Yargı 41. bölüm fragmanı: Eren Komiser öldü!

    Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; silahların ateşlendiği ve Eren Komiser'in vurulduğu görüldü. Eren'in yüz ifadesi, "Öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 27.10.2022 - 12:07
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    Yargı 41. bölüm fragmanı: Eren Komiser öldü!

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı'dan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Ceylin'in Ilgaz sayesinde kurtulduğu ve işine geri döndüğü görüldü.

    Ceylin kurtulduktan sonra işine geri döndü ancak Ilgaz'ın hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

    Ceylin ile Eren'i Pars'ın evine gönderen ve ortadan kaybolan Ilgaz, gece Ceylin'e itiraflarda bulundu.

    Diğer yandan ise silahlar ateşlendi ve Eren vuruldu. Eren'in yüz ifadesi, "Öldü mü?" sorularını gündeme getirdi.

    İşte Yargı 41. bölüm fragmanı...

    Yargı 41. bölüm fragmanı İZLE

    Yargı 41. bölüm fragmanı: Eren Komiser öldü! #1


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