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- Yargı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz aşkı kabus mu oluyor?
Yargı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz aşkı kabus mu oluyor?
Kanal D ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Yargı, son bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. İşte yeni bölüm fragmanı…
- 21.12.2022 - 09:52
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü heyecan yaratmıştı.
Son bölümde Ceylin ailesinin yalanlarını gün yüzüne çıkarırken Ilgaz ise Tuğçe'nin, Parla'nın, Çınar'ın ve Merve'nin Serdar cinayetiyle alakasını çözmeye çalışıyordu.
Yeni bölümde Ceylin, Ilgaz’dan biraz süre isteyip plan yapıyor. Ancak Ilgaz, kısa sürede bu durumu fark ediyor.
Ilgaz, Ceylin olmadan yaşayamayacağını söylüyor. Peki Ilgaz ile Ceylin rüyası son mu buluyor? İşte yeni bölümde yaşanacaklar…
Yargı 49. bölüm fragmanı İZLE