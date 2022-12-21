Petrol
80.15
0.20%
Euro
19.8289
0.10%
Dolar
18.6684
0.09%
Altın
1.088
-0.19%
Borsa
5462
0.80%
Bitcoin
319.830
0.04%
BTXN Coin
7.60
-4.52%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Yargı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz aşkı kabus mu oluyor?

    Kanal D ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Yargı, son bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. İşte yeni bölüm fragmanı…
    • 21.12.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yargı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz aşkı kabus mu oluyor?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü heyecan yaratmıştı.

    Son bölümde Ceylin ailesinin yalanlarını gün yüzüne çıkarırken Ilgaz ise Tuğçe'nin, Parla'nın, Çınar'ın ve Merve'nin Serdar cinayetiyle alakasını çözmeye çalışıyordu.

    Yeni bölümde Ceylin, Ilgaz’dan biraz süre isteyip plan yapıyor. Ancak Ilgaz, kısa sürede bu durumu fark ediyor.

    Ilgaz, Ceylin olmadan yaşayamayacağını söylüyor. Peki Ilgaz ile Ceylin rüyası son mu buluyor? İşte yeni bölümde yaşanacaklar…

    Yargı 49. bölüm fragmanı İZLE

    Yargı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz aşkı kabus mu oluyor? #1


    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 20 Aralık asgari ücrette son durum!
    Gündem

    2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 20 Aralık asgari ücrette son durum!

    Hangi kara yolu kapalı, hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    Hangi kara yolu kapalı, hangi kara yolunda çalışma var?

    Görüş Bildir