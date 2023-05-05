Yargı 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sezon finali gözyaşlarına boğacak! "Veda etmek istiyorum..." Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, sezon finaliyle ekranlara gelecek. Bomba gibi bir final bölümü geliyor. Ilgaz ve Ceylin'in hikayesi yarım kalacak. Bakın Ceylin, Ilgaz'a nasıl veda edecek. İşte Yargı 63. bölüm 2. fragmanı...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Yargı dizisi, her pazar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü heyecan yaratmıştı. Son sahnede Ilgaz’ın vurulmasıyla sosyal medyada büyük ses getiren Yargı, sezon finaliyle izleyici karşısına çıkacak. Sezon finalinde neler olacak? Dizinin son bölümünde Ilgaz sırtından vurulmuştu. Olay yerine giden Eren Ilgaz’ı çöp konteynerında buldu. Ilgaz’ı hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Ilgaz’ın cenazesi izleyicileri şoke etti. Ilgaz ile son kez vedalaşan Ceylin, izleyicileri gözyaşlarına boğacak. İşte yeni bölüm fragmanı…