Yargı 7. bölüm 2. fragmanı: Şimdi sen seç Engin, sana ne yapayım?

Yargı 7. bölüm 2. fragmanı: Şimdi sen seç Engin, sana ne yapayım?

Yargı'nın yayınlanan fragmanında; katilin Engin olduğunu öğrenen Ceylin'in sabredemediği ve Engin'in yanına gittiği görüldü. Ceylin yanına geldiği Engin'e, "Şimdi sen seç, sana ne yapayım?" dedi.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı dizinin, yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan 7. bölümün 2. fragmanında; Ceylin'in taksiyle Engin'in bulunduğu eve geldiği görüldü.

Engin'in yanına gelen Ceylin, "Eğer katil gelir kendi ayakları ile teslim olursa, içimdeki acının esiri olmadan, adil olmak için içimdeki öfkeyi kontrol edeceğime dair söz verdim.

Kardeşimin katili bana sarılacak kadar hasta, beni teselli etmeye kalkacak kadar kalpsiz, yanımda yürümeyi göze alacak kadar kötü biri çıkarsa karşısında ne yapacağımı hiç düşünmedim. " dedi. İşte Yargı 7. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 7. bölüm 2. fragmanı İZLE

YARGI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ilgaz ve Ceylin nikah kıyılmasının ardından adliyeye el ele gelirken, onları gören Neva şaşkınlığını gizleyemeyecek.

Neva bu nikaha ve Ilgaz'dan ayrıldığına inanamazken, Ceylin ise İnci'nin katiliyle ilgili harekete geçecek.

Engin'in yanına gelen Ceylin onunla yüzleşirken, Ilgaz'ın ne yapacağı ise merak edilmeye başlandı.

Yargı 31 Ekim Pazar günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak!