Yargı 71. bölüm fragmanı: Ceylin kendini ölüme attı! Ekranların sevilen dizisi Yargı, Pazar gecesi 70. bölümüyle büyük ilgi gördü. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi. Ceylin kızı için kendini ölüme attı. Bakın yeni bölümde neler olacak...

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Yargı dizisi, yayın hayatına başladığı günden itibaren büyük bir hayran kitlesi edinerek reyting sıralamalarında zirvede yer alıyor.

Bu etkileyici yapımın yapımcılığını Kerem Çatay üstlenirken, yönetmen koltuğunda usta isimlerden Ali Bilgin oturuyor.

Yargı dizisi, sürükleyici hikayesi ve oyuncularının etkileyici performanslarıyla izleyicileri her bölümde büyülemeye devam ediyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, ve Uğur Polat gibi deneyimli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, son bölümde de nefes kesen olayları ve sürprizleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

Dizi takipçilerinin heyecanla beklediği an geldi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Ceylin, kızı için ölümle burun buruna geldi

Filiz, Mercan’ın kendi kızı olduğunu söyledi. Ceylin, onun cezaevinde kalmasını garantilemek için tuzak kuracak.

Filiz’in kendisine sonun silahıyla ateş ettiğini söyleyen Ceylin’in yalanı ortaya çıkacak mı? Ilgaz ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı…