Yargı 73. bölüm fragmanı: Ilgaz yıkıldı, Ceylin son nefesini veriyor… Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, son bölümüyle yine zirveye yerleşti. Ilgaz ve Ceylin kızlarına kavuştu, tam mutlu oldular derken, Ilgaz'ın dünyası başına yıkılıyor. Ceylin ölecek mi? İşte Yargı 73. bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Reytinglerin zirvesinde kendine sağlam bir yer edinen Yargı dizisi, başlangıcından bu yana geniş bir hayran kitlesi tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Ali Bilgin yer alıyor.

Sürükleyici ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Yargı, her bölümde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Uğur Polat gibi deneyimli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, bir kez daha izleyicileri şaşırttı.

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Ceylin ölecek mi?

Dizinin geçtiğimiz bölümünde Ilgaz, Ceylin ve Mercan'ın mutlu aile pozu izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Ancak bu mutluluk uzun sürmeyecek. Yeni bölüm fragmanında Ilgaz, Ceylin'e ulaşmaya çalışıyor.

Ceylin'den haber alamayan Ilgaz'ın aklına tek bir şey geliyor, çünkü Ceylin'in yanında katil var. İşte yeni bölüm fragmanı...