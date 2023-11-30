Yargı 74. bölüm fragmanı: Ilgaz'a acı son! Ceylin ve Mercan ölüyor Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ceylin ve Ilgaz'ın ölümü, Ilgaz'ı kahredecek. İşte Yargı 74. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Televizyon dünyasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Yargı dizisi, başlangıcından beri geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği ve usta yönetmen Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda olduğu dizi, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Uğur Polat gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizi, son bölümüyle nefes kesmişti.

Diziden beklenen fragman geldi.

Ceylin ve Mercan ölecek mi?

Dizinin yeni bölümünde silahlı ve tehlikeli adam, Tilmen hukukta bulunan herkesi rehin aldı. Bu kişilerin arasında Mercan ve Ceylan da bulunuyor.

Ilgaz, kızını ve Ceylin'i kurtarabilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...