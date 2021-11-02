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Yargı 8. bölüm fragmanı: Ceylin ve Engin'in hesaplaşmasında ikinci perde!

Yargı 8. bölüm fragmanı: Ceylin ve Engin'in hesaplaşmasında ikinci perde!

Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ceylin'in Engin'le hesaplaştığı görülürken, Engin ise kaçtı. Ceylin'i bayıltarak kaçan Engin'in peşine Ilgaz düştü ve onu yakaladı.