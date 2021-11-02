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- Yargı 8. bölüm fragmanı: Ceylin ve Engin'in hesaplaşmasında ikinci perde!
Yargı 8. bölüm fragmanı: Ceylin ve Engin'in hesaplaşmasında ikinci perde!
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 22:11
Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, Pazar günlerinin en çok konuşulan projelerinden birisi oldu.
Sosyal medya üzerinden konuşulan dizide, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun uyumu ise oldukça beğenildi.
Konusu ve kadrosuyla dikkati çeken dizide İnci'nin katilini bulan Ceylin, Engin'le hesaplaştı.
Heyecanı bölümüyle geçtiğimiz haftaya damga vuran dizinin yeni fragmanı yayınlanırken, fragmandaki Ilgaz ve Ceylin sahneleri yine dikkati çekti.
Ceylin ve Engin hesaplaşırken, Engin, "Cinnet geçirdim" diyerek İnci'yi öldürdüğünü itiraf etti.
Ceylin'i bayıltan Engin evden kaçarken, imdadına ise Ilgaz yetişti ve Engin'i yakalamayı başardı. İşte Yargı 8. bölüm fragmanı...
YARGI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ceylin, İnci'nin katiliyle ilgili harekete geçti ve Engin'in yanına geldi.
Engin'in yanına gelen Ceylin onunla yüzleşirken, Engin ise Ceylin'i bayılttı ve kaçtı.
Ceylin'in imdadına yetişen Ilgaz, Engin'in peşine düştü ve onu yakalamayı başardı.
Mahkemeye çıkarılan Engin'in itiraf edeceği gerçek merak edilmeye başlandı. Yargı 7 Kasım'da Kanal D ekranlarında olacak!