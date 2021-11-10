Yargı 9. bölüm fragmanı: Yapmayın sayın savcım, bu gidişle size aşık olacağım...

Yargı'nın yayınlanan 9. bölüm fragmanında; Ceylin, Engin'in serbest bırakılması karşısında deliye döndü. Ceylin'i yalnız bırakmayan Ilgaz ise onun ellerini nefesiyle ısıttı.

İki başarılı ve sevilen oyuncular Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan Yargı, reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

TRT'nin başarılı dizisi Teşkilatı geride bırakan Yargı'nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Sosyal medyada oldukça konuşulan dizinin 8. bölümü nefes keserken, seyirciyi daha fazla bekletmek istemeyen dizi ekibi yeni fragmanı yayınladı.

Yayınlanan 9. bölüm fragmanında; İnci'yi babası Yekta'nın öldürdüğünü söyleyen Engin, serbest bırakıldı.

Engin serbest kalmasının mutluluğunu annesine sarılarak kutlarken, o anlarda Ceylin deliye döndü.

Büyük bir oyun döndüğünü anlayan Ceylin ve Ilgaz sırt sırta vermeye devam ederken, Ilgaz'ın Ceylin'in ellerini ısıtması dikkati çekti.

Ceylin o anlarda gülümserken, "Yapmayın sayın savcım, bu gidişle vallahi size aşık olacağım." dedi. İşte Yargı 9. bölüm fragmanı...

Yargı 9. bölüm fragmanı İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Pars, Ilgaz ve Ceylin’in evlenmesinden sonra kendisini toparlamaya çalışırken, onlara yakınlaşmak için başka yollar denemeye başlar.

Yekta ise bir yandan Engin’i korumaya çalışırken bir yandan kendisi ve ailesi için çemberin iyice daraldığını fark eder.

Ceylin ve Ilgaz ise Yekta’yla girdikleri savaştan galip çıkabilmek için yine iş birliği yapar.

Engin’in katil olduğunu ispatlamanın yeni yollarını ararken, ikisi kendilerine bile itiraf edemedikleri bazı duyguların yeşerdiğini fark edeceklerdir.