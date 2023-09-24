Yargı dizisi Başsavcı Nadide kimdir? Ayşen Sezerel kimdir, kaç yaşında? Üçüncü sezona başlayan Yargı dizisinde, kadroda yeni isimler yer alıyor. Başsavcı Nadide karakterini ise Ayşen Sezerel oynuyor. Peki, Yargı'da yeni başsavcı Nadide kimdir? İşte merak edilenler...

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Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı dizi Yargı, yeniden ekranlarda.

Kanal D'de üçüncü sezona başlayan Yargı dizisi, pazar akşamları reyting rekoru kırıyor.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Yargı dizisi, kadrosuna yeni isimler de dahil etti.

Yeni sezonda Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel kadroda olacak.

Ayşen Sezerel, Yargı dizisinde Başsavcı Nadide karakterini canlandıracak.

Peki, Yargı'nın yeni başsavcısı Nadide kimdir? Ayşen Sezerel kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Nadide Savcı: Ayşen Sezerel

57 yaşındaki Ayşen Sezerel, şimdilerde Yargı dizisinde başsavcı Nadide karakterini oynuyor.

1995 yılından itibaren birçok film ve dizide oynayan Ayşen Sezerel, 2019 yılında ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisinde Nermin karakterini canlandırdı.

Sonraki yıllarda Baraj, Kulüp, Hayaller ve Hayatlar, Burçlar Filmi, Mükemmel Eşleşme gibi birçok film ve dizide rol aldı.