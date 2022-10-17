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    Yargı dizisi Burak muhabir kimdir? Yargı dizisindeki katil Burak'ın gerçek adı ne?

    Yargı dizisi 16 Ekim Pazar günü yayınlanan yeni bölümüyle çokça konuşuldu. Dizideki katil Burak'ın kim olduğu ve gerçek adı ise merak edildi. Peki Yargı dizisi Burak muhabir kimdir?
    • 17.10.2022 - 12:41
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    Yargı dizisi Burak muhabir kimdir? Yargı dizisindeki katil Burak'ın gerçek adı ne?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'in kaçırılması, Ilgaz'ın ağlama sahneleri diziye damga vurdu. Yeni bölümde Ceylin'i rehin alan kişinin adliye muhabiri Burak olduğu anlaşıldı. Gelişme sonrası Katil Burak rolündeki genç oyuncu Samet Kaan Kuyucu'nun kimliği merak edilmeye başlandı. Peki Samet Kaan Kuyucu kimdir?

    Samet Kaan Kuyucu kimdir?

    Samet Kaan Kuyucu, 1995, Gaziantep doğumludur. Ankara Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur. İlk kez 2018’de Çarpışma dizisinde yer almıştı. 2020’de Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde, 2020’de Aşk 101 dizisinde, 2021’de Öğrenci Evi, 2022’de Ah Nerede dizisinde yer aldı. Şimdilerde ise Yargı'da katil olarak göserilen Burak muhabir olarak rol alıyor.

    Yargı dizisi Burak muhabir kimdir? Yargı dizisindeki katil Burak ın gerçek adı ne? #1

    Samet Kaan Kuyucu'nun rol aldığı diziler

    Yargı (Burak, TV Dizisi 2022)

    Ah Nerede (Cenker, TV Dizisi 2022)

    Aşk 101 / Love 101 (Burak, TV Dizisi 2020)

    Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020)

    Çarpışma (TV Dizisi 2018)

    Baba (TV Dizisi 2022)

    Çember (TV Dizisi 2021)

    Öğrenci Evi (TV Dizisi 2021)

    Alef (Ahmet, TV Dizisi 2020)


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