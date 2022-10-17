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Yargı dizisi Burak muhabir kimdir? Yargı dizisindeki katil Burak'ın gerçek adı ne?

Yargı dizisi Burak muhabir kimdir? Yargı dizisindeki katil Burak'ın gerçek adı ne?

Yargı dizisi 16 Ekim Pazar günü yayınlanan yeni bölümüyle çokça konuşuldu. Dizideki katil Burak'ın kim olduğu ve gerçek adı ise merak edildi. Peki Yargı dizisi Burak muhabir kimdir?