Yargı dizisi hayranlarına müjde: Yeni sezon sürprizlerle geliyor... İşte Yargı 3. sezon tarihi! Pazar akşamlarının reyting rekortmeni Yargı dizisinin sezon finalinde Ilgaz'ın ölümü ve Ceylin'in tutuklanması ekranlara damga vurmuştu. Yargı, yeni sezonda sürprizlerle izleyici karşısına çıkacak. İşte yeni sezon tarihi...

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Her Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, 7 Mayıs 2023 Pazar günü sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı dizi, yeni sezon tarihiyle izleyicilerde merak uyandırdı.

Hikayesiyle herkesi ekran başına kilitleyen Yargı’nın sezon finalinde yaşananlar ekranlara damga vurmuştu.

Ceylin ve Ilgaz’ın evlilik kararının ardından Ilgaz öldürülmüş, cenazesi milyonları ağlatmıştı. Ceylin’in ise tutuklanması kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Yeni sezonu heyecanla beklenen diziden izleyicilere müjde geldi. Bambaşka bir konuyla ekranlara geliyor. İşte tarihi...

Yargı yeni sezon ne zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’nın yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Eylül ayının ilk haftasında sete çıkacak. Ayrıca dizide zaman atlaması olacağı iddia ediliyor.