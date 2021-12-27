Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Setten kötü haber...

Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Setten kötü haber...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisi, bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri, "Yargı neden yok, yeni bölüm ne zaman" merak ederken nedeni belli oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'dan seyircilerine kötü haber geldi.

Dizinin son bölümünde Engin'in öldürülmesi ve beraberinde tüm işaretlerin Ceylin'i göstermesi ile sonlanan 14. bölüm ardından yeni bölüm ekranlara gelmedi.

26 Aralık Pazar günü yayınlanması beklenen 15. bölümü göremeyen izleyiciler, "Yargı dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman" sorularına yanıt aramaya koyuldu.

Yargı'nın neden yayınladığı ise belli oldu. Peki Yargı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte Yargı 15. bölüm tarihi..

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisi, Pınar Deniz'in koronavirüse yakalanması nedeniyle set arasına gitti.

Dizinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, Her Pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" açıklamasında bulunuldu.