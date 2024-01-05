Yargı dizisinden bomba ayrılık! İzleyiciler yıkılacak Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’dan izleyicilere kötü haber geldi. Reyting rekorları kıran dizinin sevilen karakteri veda ediyor. İşte yeni projesi…

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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, izleyicileri ekranlara kilitleyen performansları ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen diziden izleyicileri üzen haber geldi.

Beklenmedik bir gelişmeyle başrollerinden birinin diziden ayrılacağı duyuruldu.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı ve uluslararası alanda prestijli bir ödül olan Uluslararası Emmy ödülüne layık görülen Yargı dizisinde, o karakter artık olmayacak.

Sevilen oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Metin Amir diziye veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisinde Metin Amir karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal, diziye veda ediyor. Ünlü oyuncu, Kanal D’nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş, Kağıt, Makas’la anlaştı.

Hüseyin Avni Dangal, bu dizide Kadri karakterini canlandıracak ve dişli avukat Harun’un (Ozan Güven) akıl hocası olarak izleyici karşısına çıkacak.