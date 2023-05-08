Yargı dizisinden ters köşe! Ilgaz’ın ölümü rüya mı, gerçek mi? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, dün akşam sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Sezon finalinde Ilgaz'ın ölümü izleyicileri şaşkına çevirdi. İzleyicilere ters köşe yapan Yargı dizisinde Ilgaz'ın gerçekten ölüp ölmediği merak ediliyordu. İşte sürpriz sonlu sezon finali...

İlk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarında her Pazar izleyici karşısına çıkıyor.

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay, yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dün akşam sezon finali yapan dizi, izleyicileri şoke etti.

Sezon finali bölümü ekranlara damga vurdu. Kaan Urgancıoğlu’nun hayat verdiği Ilgaz karakterinin cenaze töreni gerçekleşti.

İzleyiciler tamamen farklı bir son beklerken, Ilgaz’ın gerçekten ölüm ölmediğini merak ediyor. İşte gerçekler...

Ilgaz’ın ölümü gerçek mi?

Yargı dizisinde Ilgaz’ın cenaze töreni izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Ancak nefes kesen sezon finalinin sonunda Ilgaz’ın ölmediği ve Ceylin’in hamile olduğu öğrenildi.