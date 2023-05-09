Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Burcu Denizer güzelliğiyle mest etti "Ceylin kıskanır" Geçtiğimiz hafta sezon finaliyle ekranlara damga vuran Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medya üzerinden aşkını duyurdu. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Burcu Denizer'i gören gözlerini alamıyor.

Her Pazar reyting rekorları kıran Yargı dizisinde Savı Ilgaz karakteriyle büyük çıkış yakalayan Kaan Urgancıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu, dizideki partneri Pınar Deniz ile olan uyumu hayranları tarafından dikkat çekiyor.

Birçok projede gösterdiği oyunculuk performansıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiren Urgancıoğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Ünlü oyuncu, bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşıyor. İkili mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak tutuyordu.

Burcu Denizer, sevgilisinin doğum gününde fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Kaan Urgancıoğlu ise paylaşıma sessiz kalamadı.

Sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı

Kaan Urgancıoğlu ile ilk karesini paylaşan Burcu Denizer, güzelliğiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer, İstanbul’un en lüks mekanlarından birini kurdu. Restoran ve kafe yönetiyor.

Oyunculuk alanında deneyimi olmayan Burcu Denizer, sanata meraklı. Hiç oyunculuk eğitimi almadı ve işletmecilik yapıyor.