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    Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı'nın yeni sezonunu merak edenler, "Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?" sorularını gündeme taşıdı.
    • 16.08.2022 - 17:34
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    Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, reyting rekorları kırdı.

    Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i bir araya getiren dizi, ilk başlarda sosyal medya üzerinden popüler oldu.

    Pınar Deniz'in avukat Ceylin'e Kaan Urgancıoğlu'nun ise Ilgaz'a hayat verdiği dizi, zamanla reytinglerde zirveye oturdu.

    Pazar gecelerinin en fazla izlenen yapımı olan Yargı, sezon finalinde de heyecanı ikiye katlamayı başardı.

    Yeni sezona bomba gibi başlamaya hazırlanan Yargı dizisinin ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu.

    Şu sıralar tatilde olan oyuncuların set açılışını ne zaman yapacağını merak edenler, arama motorlarına sarıldı.

    Yargı'nın hayranları tarafından, "Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?" soruları gündeme taşındı.

    Peki, Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman? İşte yanıtı..

    Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?

    Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun olduğu Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı, 29 Mayıs Pazar günü sezon finali yapmıştı.

    Sezon finalinde pek çok soru işaretlerini izleyicilerin kafasında bırakan dizi, 18 Eylül Pazar günü yeninden başlayacak.

    Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman? #1

    Dizinin konusu

    Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

    Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman? #2


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