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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Yargı dizisi, her pazar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finali ekranlara damga vurmuştu.
Heyecanla beklenen diziden yeni tanıtım geldi.
Ilgaz baba oluyor
Yeni sezonun 2. tanıtımında Ceylin, Ilgaz'a hamile olduğunu söylüyor. Çocuklarını kucağına alan çift, anne-baba heyecanını yaşayamıyor.
Ilgaz ve Ceylin'in büyük aşkı son buluyor. İşte yeni bölüm tanıtımı...