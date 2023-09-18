Yargı yeni sezon 2. fragman: Ilgaz babalık heyecanı yarım kaldı! Ceylin ve Ilgaz ayrılıyor Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezondan 2. fragman geldi. Baba olacağını öğrenen Ilgaz’ın babalık heyecanı yarım kaldı. Ilgaz ve Ceylin aşkı bitti mi? Yeni bölümde neler olacak? İşte Yargı yeni sezon tanıtımı…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Yargı dizisi, her pazar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finali ekranlara damga vurmuştu. Heyecanla beklenen diziden yeni tanıtım geldi. Ilgaz baba oluyor Yeni sezonun 2. tanıtımında Ceylin, Ilgaz'a hamile olduğunu söylüyor. Çocuklarını kucağına alan çift, anne-baba heyecanını yaşayamıyor. Ilgaz ve Ceylin'in büyük aşkı son buluyor. İşte yeni bölüm tanıtımı...

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