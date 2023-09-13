Yargı yeni sezon fragmanı: Tarih belli oldu! Ceylin ve Ilgaz yüzleşiyor "Sen öldün" Sezon finalinde Ilgaz’ın ölümüyle büyük ses getiren Yargı dizisinden yeni sezon tanıtımı geldi. İzleyicilerin merakla beklediği Ilgaz karakterinin ölüp ölmediği sorusu da netlik kazandı. Yeni bölümde Ilgaz ve Ceylin yüzleşecek. İşte Yargı 3. sezon tanıtımı…

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Yargı dizisi, her pazar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finali ekranlara damga vurmuştu.

Ilgaz’ın ölümüyle dizinin sezon finali sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Heyecanla beklenen yeni sezon tanıtımı geldi.

Yeni sezonda neler olacak?

Yargı dizisinin yayınlanan yeni sezon tanıtımında Ilgaz ortaya çıkıyor ve Ceylin’le yüzleşiyor. Ceylin’in “Dokunma bana, sen öldün. Sen ölmüştün, ben senin mezarına gittim” sözleri dikkat çekti. İşte yeni sezon tanıtımı..

Yeni sezon ne zaman?

Sezon finaliyle büyük ses getiren Yargı dizisinin yeni sezon tanıtımıyla yayın tarihi de belli oldu. Uzun bir aradan sonra 24 Eylül Pazar günü yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.