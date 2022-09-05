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    Yargı yeni sezon tanıtımı: Ilgaz'ı öldüren Ceylin tımarhanelik oldu

    İkinci sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanan Yargı'nın tanıtımı mefes kesti. Ilgaz'ı öldürmekle suçlanan Ceylin kafayı yerken, yeni sezonda neler olacağı ise merak edilmeye başlandı.
    • 05.09.2022 - 14:43
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    Yargı yeni sezon tanıtımı: Ilgaz'ı öldüren Ceylin tımarhanelik oldu

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, ikinci sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolde olduğu dizi, ilk sezonunda hem reyting hem de sosyal medya rekoru kırdı.

    İki başarılı oyuncunun avukat ve savcıya hayat verdiği dizi, yeni sezonda da fırtınalar estirecek.

    Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin yayınlanan tanıtımı, nefesleri kesmeye yetti. Yayınlanan tanıtımda; Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlandığı görüldü.

    Ceylin, Ilgaz'ı öldürmeyi söylerken, göz hapsindeyken her yeri dağıttı ve ağlamaya başladı.

    Peki, Ceylin kurtulabilecek mi? Ilgaz gerçekten öldü mü? Ilgaz'ı kim öldürdü? Tüm bu soruların cevabını ikinci sezonda alacağız! İşte Yargı yeni sezon tanıtımı...

    Yargı yeni sezon tanıtımı İZLE

    Yargı yeni sezon tanıtımı: Ilgaz ı öldüren Ceylin tımarhanelik oldu #1


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