"Yargılayacağız, terk edeceğiz" neler neler... Seçimden sonra hangi ünlüler bavulu topladı? Bazı ünlü isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından ülkeyi terk edeceğini söylemişti. Bu isimlerin gidip gitmediği merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerini kazandı.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın zaferi kutlanırken, Millet İttifakı ise büyük bir yenilgiye uğradı.

Millet İttfakı'nı destekleyen bazı muhalif seçmen ise sosyal medyadan nefret kusuyordu.

Ünlü isimlerden bazıları da ülkeyi terk edeceklerini söylüyordu. Seçim bittikten sonra bu isimlerin durumu merak edildi.

Gülşen "Gideceğim" demişti

Ülkeyi terk etmesine yönelik söylemleri gündeme gelen Gülşen'in cephesinde sessizlik hakim ancak sosyal medyaya bazı iddialar düştü.

Bu iddialardan birisi de Gülşen'in gitmek için hazırlık yaptığı yönünde...

Ahsen Eroğlu'na "bay bay"

Eroğlu, sonuçlar açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı.

"Bana gitme vakti göründü arkadaşlarım yakın zamanda" diyen 28 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım, sağ sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil, ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım… Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar, her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum.

Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için bir çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…"