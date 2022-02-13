Yargı'nı kötü adamı Yekta'nın eski aşkı Camdaki Kız'dan çıktı! 2 yıllık fırtınalı aşk...

Yargı dizisindeki Yekta karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Uğur Polat'ın bir dönem Camdaki Kız'ın sevilen ismiyle aşk yaşadığı duyanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor.

Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Gönül İşleri ve Yaşamayanlar gibi başarılı projelerde rol alan Selma Ergeç, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veriyor.

Dizide, Nalan ve Sedat'ın evliliğinin mimarı olan Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç, başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Duru güzelliğiyle herkesi büyüleyen Ergeç'in özel hayatını mercek altına alanlar, şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor.

Ergeç'in uğruna eşini boşadığı eski sevgilisi, şimdilerde Yargı dizisinde boy gösteren kendisinden 17 yaş büyük ünlü oyuncu çıktı.

SELMA ERGEÇ UĞUR POLAT AŞKI

"Sis ve Gece" filminin setinde Uğur Polat ile aşk yaşamaya başlayan Selma Ergeç, rol arkadaşı uğruna eşinden boşandı.

O dönem, sevgilisi Beste Bereket'ten ayrılan ve büyük bir depresyon yaşayan Uğur Polat, mutluluğu Selma Ergeç de buldu.

Çift, 2 yıl süren ilişkilerini 2009 yılında noktaladı. Bu süre boyunca farklı isimlerle aşk yaşayan Ergeç ile Polat, 2011'de tekrar barıştı.

Barışmalarının şerefine Afrika tatiline çıkan ünlü çift, romantizm yerine heyecan dolu günler geçirdi. Selma Ergeç ile Uğur Polat, tatil boyunca vahşi doğada gezip safari yaptı, ancak fayda etmedi.

Selma Ergeç, 2015 yılında Can Öz ile dünyaevine girdi. çiftin, Yasmin adında bir kız çocukları bulunuyor.