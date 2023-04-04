Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz derin dekolteli elbisesiyle mest etti! Yorum yağdı: 'Bunu bize yapma Ceylin' Kanal D'de ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen güzel oyuncu, bu defa derin dekoltesiyle verdiği pozla büyüledi.

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Disney yapımı Aktris dizisinde rol alacağı ortaya çıkan ünlü oyuncu, bu defa derin dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldiği bilinen isim 4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 29 yaşındadır. Henüz küçük yaşlardan itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüyen Deniz'in İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim aldığı bilinmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan dizisinde yaşayan isim, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani isimli müzik klibinde de rol almıştır. 2016-2018 seneleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Pınar Deniz, ayrıca Bir Deli Rüzgar dizisinde ise Gökçe karakterine hayat vermiştir.

Derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Pınar Deniz, bu kez derin dekolteli elbisesiyle poz verdi.

"Bunu bize yapma Ceylin"

Deniz'e takipçilerinden "Ilgaz'ın dediği gibi: Çok güzelsin be", "Bunu bize yapma Ceylin" yorumları geldi.

İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...