Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! 'İyi ki doğdun bebek'

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, bugün yeni yaşını kutluyor. Akrep burcu olan oyuncunun sevgilisi Yiğit Kirazcı, dudak dudağa pozlarını paylaştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çekti.

Uzun süren bir çalışma ve araştırmanın emeği olan dizinin başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Deniz, geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılmış ve beğeni toplamıştı.

Ceylin karakteriyle yine herkesi etkilemeyi başaran Pınar Deniz, bugün yeni yaşını kutluyor.

Akrep burcu olan güzel ve başarılı oyuncu, gelen doğum günü mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Oyuncunun doğum gününü kutlayan isimlerden birisi sevgilisi Yiğit Kirazcı olurken, Kirazcı dudak dudağa olan bir karelerini paylaştı.

DUDAK DUDAĞA POZ

Pınar Deniz bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Aşklarını gizlemeyen ünlü çift zaman zaman paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Deniz'in doğum gününde de romantik bir paylaşım sosyal medyaya düştü. İkilinin dudak dudağa pozu hayranlarından beğeni topladı.