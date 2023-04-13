Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den leoparlı cesur poz! Yorum yağdı: 'Ilgaz tekrar tekrar aşık olacak' Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İlgiyle takip edilen güzel oyuncu, bu defa süper mini eteğiyle verdiği pozla mest etti.

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, oyunculuğunun yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Önceki günlerde Disney yapımı Aktris dizisinde rol alacağı ortaya çıkan başarılı isim, bu defa mini etekli ve dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Adana'da doğan isim 4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 29 yaşındaki Deniz, henüz küçük yaşlardan itibaren İstanbul, Tarabya'da büyümüştür. Deniz'in İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim aldığı bilinmektedir.

İlk kez 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan dizisinde oyunculuk deneyimi yaşayan isim, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani isimli müzik klibinde de rol almıştır. 2016-2018 seneleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Deniz, ayrıca Bir Deli Rüzgar dizisinde de rol aldı.

Süper minili pozuna yorum yağdı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Pınar Deniz, bu kez süper minili eteğiyle poz verdi.

"Ilgaz tekrar tekrar aşık olacak"

Leopar desenli eteğiyle dikkat çeken ünlü isme "Ilgaz tekrar tekrar aşık olacak", "Ilgaz'ın dediği gibi cidden çok güzelsin" yorumları geldi.

İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...