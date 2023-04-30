Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den "Pink Panther" pozu! Pembe takımıyla takipçilerini büyüledi Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. Bu kez pembe takımıyla poz verdi, gören gözlerini alamadı. Pınar Deniz'in o pozlarına beğeni yağmuru geldi.

Her pazar Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Yargı dizisi, bu akşamda izleyicileri televizyona kilitlemeye hazırlanıyor.

Dizide Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan, Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla izleyicileri kendine hayran bırakan ünlü oyuncu sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında.

2,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Pınar Deniz, bu kez pembe takımıyla kamera karşısına geçti.

Kamera karşısına geçmek için hazırlık yapan ünlü oyuncu, kuliste ayna selfiesi ile takipçilerini büyüledi.

Pınar Deniz'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte ünlü oyuncunun "Pink Panther" notuyla paylaştığı pozları...

"Pembenin en güzel tonu"

Aşk 101, Vatanım Sensin, Aşkın Kıyameti, Bir Deli Rüzgar gibi birçok projede yer alan Pınar Deniz, güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu bu kez pembelere büründü. Çektiği selfieleri Instagram hesabından paylaşan Pınar Deniz'e "Pembenin en güzel tonu", "Pembe bir insana bu kadar mı yakışır" gibi binlerce yorum geldi.

1993 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.

Ünlü oyuncu şimdilerde ise Ceylin karakteriyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde oynuyor.