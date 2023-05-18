Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle hayran bıraktı "Adı gibi maşallah" Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu Pınar Deniz, ablasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun abla Huri Deniz ile olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekti. Huri Deniz güzelliğiyle parmak ısırtıyor.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda sezon finaliyle sosyal medyada büyük ses getiren Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

Dizide sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, meğer güzelliğini ablasından almış.

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz, bu kez ablasıyla ilgi odağı oldu.

29 yaşındaki ünlü oyuncunun ablasını gören gözlerine inanamadı. İkilinin benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ablasıyla benzerliği şoke etti

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin ablasına binlerce yorum geldi.

Adana’da dünyaya gelen, henüz 2 yaşındayken İstanbul’a taşınan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde ablasıyla fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncunun ablası Huri Deniz, sosyal medya kullanıcıların ilgi odağı oldu. Pınar Deniz’in ablasıyla olan benzerliği çok konuşuldu.

Aralarında yaş farkının olduğu bilinen Pınar Deniz ve ablası Huri Deniz’in güzellikleri sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti.

Ünlü oyuncunun ablasıyla olan paylaşımına “Siz ikiz misiniz?”, “Güzellik aileden demek ki”, “Hakikaten çok benziyorlar” gibi yorumlar geldi.