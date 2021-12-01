Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in babasının mesleğini duyanlar adresi sordu

Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde yer alan Pınar Deniz, oyunculuğuyla dikkati çekiyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde babasını sosyal medyadan paylaşırken, mesleği ise herkesi şaşırttı.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve sosyal medyanın en fazla konuşulan dizisi Yargı, Pazar günleri seyirci ile buluşuyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Yargı'nın hazırlanış süreci oldukça uzun sürerken, ortaya çıkan yapım herkesin beğenisini kazandı.

Kısa süre içerisinde reytinglerin zirvesine yerleşen dizide Pınar Deniz, Ceylin karakterine hayat veriyor.

Hırslı ve güzel bir avukatı canlandıran Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından babasını paylaştı.

Pınar Deniz'in babasını ve yaptığı işi duyan hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

PINAR DENİZ'İN BABASI MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTTI

Vatanım Sensin, Aşk 101 ve Yargı dizileriyle kariyerinde yükselişe geçen ünlü ve gğzel oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabında babasını paylaştı.

Aslen Mardinli ve Arap kökenli olan oyuncu babasının fotoğrafına, ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu düştü. Bazı takipçileri ile dükkanlarının nerede olduğunu merak etti.