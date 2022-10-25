Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşini gören gözlerine inanamadı! "Bu ne benzerlik" dedirtti!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşini gören gözlerine inanamadı! "Bu ne benzerlik" dedirtti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz, ünlü oyuncuya olan benzerliğiyle şaşırttı. Deniz'i görenler "Bu ne benzerlik" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisnde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kardeşi şaşırttı. Deniz'e benzerliğiyle dikkat çeken Huri Deniz, oyuncunun hayranları tarafından da yakın takibe alındı.

4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelip 28 yaşında olan Pınar Deniz, Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğmuştur. İki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüyen ünlü isim İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 senesinde Star TV'de yayımlanan Sil Baştan dizisinde Evrim karakterini canlandırarak yaşamıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani isimli şarkısının klibinde oynayan isim, 2016-2018 seneleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat vermiş ve 2018'de FOX'ta yayımlanan Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırmıştır.

Son olarak Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan" karakterini canlandıran ismin kardeşi Huri Deniz ile benzerliği şaşırttı.

İşte Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz...