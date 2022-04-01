Yargı'nın Ceylin'ini sarı saçlı gören küçük dilini yuttu! 'Biri bunun kamera şakası olduğunu söylesin'

Yargı'nın Ceylin'ini sarı saçlı gören küçük dilini yuttu! 'Biri bunun kamera şakası olduğunu söylesin'

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in sarışın saçları göreni şaşkına çevirdi. Instagram hesabından birkaç karesini paylaşan Deniz'e hayranları, "Sarışın mı oldun?" diye sordu.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, rekor kırmaya devam ediyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı dizi, sosyal medya üzerinden ise en fazla konuşulan projeler arasında yer alıyor.

Kırmızı Oda dizisinde dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, Aşk 101 ile bunu iyice katladı ve Yargı'da başrol oldu.

Kaan Urgancıoğlu ile oldukça iyi bir uyum sergileyen Deniz, dizide hırslı bir avukat ola Ceylin'e hayat veriyor.

4 Kasım 1993 yılında dünyaya gelen ve Arap kökenli olduğu bilinen Pınar Deniz, 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterine hayat verdi ve tanındı.

Şimdilerin en meşhur ve sevilen oyuncusu olan Deniz, dün Instagram hesabından paylaştığı sarışın pozla dikkati çekti.

Pınar Deniz'in şoka giren hayranları, "Biri bunun kamera şakası olduğunu söylesin" tarzında yorumlar yaptı.

PINAR DENİZ ŞAŞIRTTI

Pınar Deniz sosyal medya hesabında, farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve hayranları mest oldu.

Oyuncunun birbirinden değişik ve doğal halleri takipçilerinden kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Takipçileri oyuncunun paylaşımına, "Umarım bu uzun bir seri olur" şeklinde yorum yaparak fotoğrafların devamının istedi.

Ancak Pınar Deniz'in sarışın hali bir hayli şaşırttı. Peruk taktığını gören ve rahatlayan hayranları, "Lütfen şimdiki halinden vazgeçme" dedi. Ancak bazıları ise her halinin ayrı bir havası olduğunu söyledi.