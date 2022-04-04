Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın yeni projesi belli oldu! Kulaklarınızın pasını silmeye geliyor

Yargı dizisinde Eren Komiser rolüne hayat veren Uğur Aslan, yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Afara adlı program, Kanal D'de yayınlanacak.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından mezun olan Uğur Aslan, oyunculuğa 2005 yılında yayınlanan Güneş dizisiyle başladı.

Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde rol alan Uğur Aslan, şimdilerde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Eren Komiser karakteriyle adından söz ettiren Aslan, oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgileniyor.

Boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, aynı zamanda "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısına çıkıyor.

Uzun yıllardır oyunculuk yapmasına rağmen Yargı dizisi ve Şarkılar Bizi Söyler programı ile adını duyuran ünlü oyuncu, yepyeni bir projenin sunucu koltuğunda oturmaya hazırlanıyor.

UĞUR ASLAN AFARA İLE EKRANLARDA

Kanal D’nin sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstleneceği ''Afara'' adlı müzik ve eğlence programı, çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

Uğur Aslan, Afara programında ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği Afara programı, ilk tanıtım filmiyle hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük övgü aldı.

Afara Fragmanı VİDEO

"EŞİMDEN DOLAYI AVANTAJLI DEĞİLİM"

Her pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı dizisinin Eren Komiser'i Uğur Aslan, geçtiğimiz aylarda Etiler'de objektiflere takılmıştı.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Aslan, rol aldığı dizinin senaristliğini üstlenen eşi Sema Ergenekon ile görüşememekten dert yanmıştı.