Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'dan cesur pozlar! "Tam bir lolita" Yargı dizisinde hayat verdiği Parla karakteriyle adikkat çeken genç Zeynep Atılgan, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de genç oyuncu Zeynep Atılgan oldu.

Dizide Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin yeğeni Parla rolüne hayat veren Zeynep Atılgan, performansıyla beğeni topladı.

Parla'nın güzelliği

2002 doğumlu Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Fizik bölümünde okuyor.

Instagram'da yaklaşık 109 bin takipçisi bulunan Atılgan, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Cesur ve iddialı tarzıyla öne çıkan genç oyuncu, mest eden karelere imza atıyor.

İşte Yargı'nın Parla'sından pozlar...