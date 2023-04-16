Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'dan cesur pozlar!

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de genç Zeynep Atılgan oldu.

Dizide Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin yeğeni Parla rolüne hayat veren Zeynep Atılgan, performansıyla beğeni topladı.

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'dan cesur pozlar!

Parla'nın güzelliği

2002 doğumlu Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Fizik bölümünde okuyor.

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'dan cesur pozlar!

Instagram'da yaklaşık 109 bin takipçisi bulunan Atılgan, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'dan cesur pozlar!

Cesur ve iddialı tarzıyla öne çıkan genç oyuncu, mest eden karelere imza atıyor.

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'dan cesur pozlar!

İşte Yargı'nın Parla'sından pozlar...

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'dan cesur pozlar!
Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'dan cesur pozlar!