Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Yargı'da hayat verdiği Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinin tescilli Türkiye güzeli olduğu ortaya çıktı.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Yargı'da Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Oynadığı her dizide oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Mehmet Yılmaz Ak, özel hayatı ile de merak ediliyor.

Instagram'da 80 bine yakın takipçisi bulunan Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

''İÇERDE'' DİZİSİYLE ÇIKIŞ YAPTI

1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen ve eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Mehmet Yılmaz Ak, televizyon dünyasına ''Ben de Özledim'' dizisi ile adım attı.

İlk çıkışını ise 2016 yılında yayınlanan ''İçerde'' dizisi ile yapan Mehmet Yılmaz Ak, ''Çukur'' dizisinde hayat verdiği Ersoy karakteriyle hafızalara kazındı.

Daha sonra ''Ramo'' dizisindeki Mazhar rolüyle beğeni toplayan başarılı oyuncu, şimdilerde ''Yargı'' dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiriyor.

SEVGİLİSİ TESCİLLİ GÜZEL ÇIKTI

Diziseverler tarafından yakın takibe alınan Ak'ın sevgilisi ise herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin Miss Turkey 2019'un finalistlerinden Nazlı Çetin olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisi Mehmet Yılmaz Ak gibi oyunculuk yapan Nazlı Çetin, ilk oyunculuk deneyimini 2020 yılında yayınlanan ''Şeref Sözü'' dizisinde Hicran karakteriyle yaşadı.

İşte Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi...